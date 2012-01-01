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ставни-жалюзи от5000рублейкв.метр
ставни для дачи от4500рублейкв.метр
оконные решетки от2300рублейкв.метр
Рольставни от3200рублейкв.метр

Металлические ставни на окна

Наша компания предлагает Вам железные ставни на окна. Наши ставни не только защитят Ваши окна, но и придадут Вашему дому неповторимый шарм и уют.


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замки и щеколды Разнообразие
отделок и красок Качество
и наши гарантии

Установка ставней от STAVISSIMO: дом — красивая крепость

Компания STAVISSIMO предлагает: железные ставни на окна, рольставни, ставни-жалюзи, решетки на окна.

Установка ставней из железа в Москве, произведенная специалистами, превращает дом в неприступную крепость: в закрытом виде плотно прилегающие друг к другу элементы образуют прочный щит. Стальные «стражи» прочны, надежны и долговечны — они безотказно служат десятками лет.

Ставни из железа (металлические) и решетки с декоративной ковкой преображают фасад здания, делают его визуально завершенным. Отточенная временем технология позволяет устанавливать их на дома, построенные из любых материалов. Благодаря удачному сочетанию практичности, высокой взломостойкости и эстетичного внешнего вида стальные конструкции сегодня успешно применяются в европейских и российских городах.

5 причин заказать ставни в stavissimo. Сравните качество!

Быстрый монтаж роллетов и решеток

STAVISSIMO производит быстрый монтаж ставней, а также других видов защиты на окна. У нас можно заказать стальные изделия любых размеров в неограниченном количестве, объем минимального заказа составляет 1 экземпляр. Каждый клиент компании получает гарантию на выполненные монтажные работы, действующую на протяжении 10 лет.

Покупка ставней для дома — самый простой способ повысить уровень безопасности и комфорта. Учитывая размеры проема, а также цвет фасада, специалисты помогут правильно подобрать изделие. У нас всегда в наличии модели:

STAVISSIMO — это защитные железные ставни на окна в Москве, которые украсят ваш дом. Различные варианты порошкового покрытия позволяют сделать экстерьер здания более привлекательным, расставив контрастные акценты или смягчив его путем подбора нужного оттенка.

Получить помощь специалистов, а также оформить заказ на изготовление и установку ставней в Москве можно по телефону: +7 (495) 505-51-49, либо отправив онлайн-заявку.

Навесы из поликарбоната, перила и ограждения

Навесы из поликарбоната отлично зарекомендовали себя как зашита от осадков. В то же время визуальная легкость конструкции позволяет выглядеть ей гармонично окружению и вписываться практически в любой экстерьер.



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