



Металлические ставни на окна Наша компания предлагает Вам железные ставни на окна. Наши ставни не только защитят Ваши окна, но и придадут Вашему дому неповторимый шарм и уют.



Установка ставней от STAVISSIMO: дом — красивая крепость

Компания STAVISSIMO предлагает: железные ставни на окна, рольставни, ставни-жалюзи, решетки на окна.

Установка ставней из железа в Москве, произведенная специалистами, превращает дом в неприступную крепость: в закрытом виде плотно прилегающие друг к другу элементы образуют прочный щит. Стальные «стражи» прочны, надежны и долговечны — они безотказно служат десятками лет.

Ставни из железа (металлические) и решетки с декоративной ковкой преображают фасад здания, делают его визуально завершенным. Отточенная временем технология позволяет устанавливать их на дома, построенные из любых материалов. Благодаря удачному сочетанию практичности, высокой взломостойкости и эстетичного внешнего вида стальные конструкции сегодня успешно применяются в европейских и российских городах.

Быстрый монтаж роллетов и решеток

STAVISSIMO производит быстрый монтаж ставней, а также других видов защиты на окна. У нас можно заказать стальные изделия любых размеров в неограниченном количестве, объем минимального заказа составляет 1 экземпляр. Каждый клиент компании получает гарантию на выполненные монтажные работы, действующую на протяжении 10 лет.

Покупка ставней для дома — самый простой способ повысить уровень безопасности и комфорта. Учитывая размеры проема, а также цвет фасада, специалисты помогут правильно подобрать изделие. У нас всегда в наличии модели:

одностворчатые;

двустворчатые;

многостворчатые;

жалюзийные.

STAVISSIMO — это защитные железные ставни на окна в Москве, которые украсят ваш дом. Различные варианты порошкового покрытия позволяют сделать экстерьер здания более привлекательным, расставив контрастные акценты или смягчив его путем подбора нужного оттенка.

Получить помощь специалистов, а также оформить заказ на изготовление и установку ставней в Москве можно по телефону: +7 (495) 505-51-49, либо отправив онлайн-заявку.

Навесы из поликарбоната отлично зарекомендовали себя как зашита от осадков. В то же время визуальная легкость конструкции позволяет выглядеть ей гармонично окружению и вписываться практически в любой экстерьер.